За це проголосували 233 депутати.
Дивися повний текст ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок, дорожчих за €100.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44
ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок, дорожчих за €100.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44
Можем наступить на очередные грабли
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