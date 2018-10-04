За це проголосували 233 депутати.
Дивися повний текст ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок, дорожчих за €100.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44
ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок, дорожчих за €100.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44
Можем наступить на очередные грабли
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:22
Re: ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:41
+1. Буду сидіти зі старим телефоном чи телевізором, але щось купувати в наших зажраних бариг не буду навіть під дулом пістолета. Якщо треба буде щось із техніки - то Польща поруч, привезу із поверненням ПДВ, ще й дешевше вийде.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:43
Re: ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...
Хреново быть с подарками теперь.
Впрочем мне такое никто не дарил так что плевать.
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