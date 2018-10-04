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ВР ухвалила в першому читанні
оподаткування посилок,...

ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44

ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...

Пропонуємо до обговорення:
За це проголосували 233 депутати.

Дивися повний текст ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок, дорожчих за €100.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44

Можем наступить на очередные грабли
https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:48

Це зрада Чи перемога?
papazina
 
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Предлагаю повешать на шнурку с али каждого дупатата!
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:22

Re: ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...

  papazina написав:Це зрада Чи перемога?
Это лоббирование сетевых магазинов типа цитрус - алло - и прочих. Лично для меня сии магазины пошли в вечный бан. Ничего покупать там не буду вопрос принципа. Но а вам дело лично.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:41

  Джон написав:
  papazina написав:Це зрада Чи перемога?
Это лоббирование сетевых магазинов типа цитрус - алло - и прочих. Лично для меня сии магазины пошли в вечный бан. Ничего покупать там не буду вопрос принципа. Но а вам дело лично.

+1. Буду сидіти зі старим телефоном чи телевізором, але щось купувати в наших зажраних бариг не буду навіть під дулом пістолета. Якщо треба буде щось із техніки - то Польща поруч, привезу із поверненням ПДВ, ще й дешевше вийде.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:36

И почему я этому рад, особенно перед выборами.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:43

Re: ВР ухвалила в першому читанні оподаткування посилок,...

Хреново быть с подарками теперь.
Впрочем мне такое никто не дарил так что плевать.
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