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МАУ призупиняє польоти в Астану
через зростання вартості...

МАУ призупиняє польоти в Астану через зростання вартості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:53

МАУ призупиняє польоти в Астану через зростання вартості...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба МАУ.

Дивися повний текст МАУ призупиняє польоти в Астану через зростання вартості перевезення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:53

"Причиной приостановки называют резкий рост стоимости топлива. " - Да скажите правду, что резко выросли цены на билеты и люди перестали летать через Киев(те же казахи летали через нас в Рим, и им это было дешевле, чем через Москву).
серенький
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