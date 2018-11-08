Про це повідомила прес-служба МАУ.
Дивися повний текст МАУ призупиняє польоти в Астану через зростання вартості перевезення.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:53
МАУ призупиняє польоти в Астану через зростання вартості...
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Дивися повний текст МАУ призупиняє польоти в Астану через зростання вартості перевезення.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:53
"Причиной приостановки называют резкий рост стоимости топлива. " - Да скажите правду, что резко выросли цены на билеты и люди перестали летать через Киев(те же казахи летали через нас в Рим, и им это было дешевле, чем через Москву).
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