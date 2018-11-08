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В Україні планують зобов’язати будувати різнорівневі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:06
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє нові державні будівельні норми, якими планується заборонити ліві повороти для розвороту автомобіля на навантажених трасах, натомість зобов’язати будувати різнорівневі розв’язки.
Дивися повний текст В Україні планують зобов’язати будувати різнорівневі розв’язки на дорогах
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:06
Підтримую. І не буде черги тих, хто хоче повернути ліворуч.
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Чет 08 лис, 2018 18:25
Джон