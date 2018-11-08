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В Україні пропонують замінити
вугільні електростанції...

В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:46

В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...

Пропонуємо до обговорення:
Вугільні теплові електростанції можуть бути замінені атомними енергоблоками, які працюватимуть на основі технології малих модульних реакторів.

Дивися повний текст В Україні пропонують замінити вугільні електростанції атомними енергоблоками.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:46

Меня что-то не сильно привлекает потенциальный Чернобыль, да ещё и не один в городе под окнами. Пусть даже маленький, но не менее смертельный. К тому же обеспечить полноценную систему безопасности как на АЭС е смогут. И последнее - уголь у нас хоть сколько-то есть , а вот готовое ядерное топливо исключительно импортное.
pobytt
 
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