Вугільні теплові електростанції можуть бути замінені атомними енергоблоками, які працюватимуть на основі технології малих модульних реакторів.
Дивися повний текст В Україні пропонують замінити вугільні електростанції атомними енергоблоками.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:46
В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують замінити вугільні електростанції атомними енергоблоками.
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:46
Меня что-то не сильно привлекает потенциальный Чернобыль, да ещё и не один в городе под окнами. Пусть даже маленький, но не менее смертельный. К тому же обеспечить полноценную систему безопасности как на АЭС е смогут. И последнее - уголь у нас хоть сколько-то есть , а вот готовое ядерное топливо исключительно импортное.
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