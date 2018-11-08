Вугільні теплові електростанції можуть бути замінені атомними енергоблоками, які працюватимуть на основі технології малих модульних реакторів.
Дивися повний текст В Україні пропонують замінити вугільні електростанції атомними енергоблоками.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 20:46
В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують замінити вугільні електростанції атомними енергоблоками.
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:46
Меня что-то не сильно привлекает потенциальный Чернобыль, да ещё и не один в городе под окнами. Пусть даже маленький, но не менее смертельный. К тому же обеспечить полноценную систему безопасности как на АЭС е смогут. И последнее - уголь у нас хоть сколько-то есть , а вот готовое ядерное топливо исключительно импортное.
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10
Re: В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
У нас есть запасы урана.. но вопрос не в этом а самом реакторе. Это реактор SMR-160. Его электрическая мощность - 160МВТ. А стоимость - около 1 миллиарда уе. К примеру стоимость достройки энергоблока ВВЭР-1000 на ХАЭС тоже порядка 1 миллиарда уе. Но там мы получим не 160МВТ с блока а 1000МВТ. Как видим в пять раз меньше. Но растраты в 5 раз меньше не станут.. та же охрана должна быть на уровне например как большой АЭС. По факту если с блока ВВЭР что сейчас эксплуатируется в Украине мы получаем энергию по 0,54 грн то с блока SMR-160 будет раз в 5 дороже, где то 0,54*5= 2,7 грн. Стоимость энергии СТАРЫХ ТЭС тоже порядка 2 грн/кВт. ТЭС можно модернизировать при значительно меньших затратах ии и зачем тогда весь этот огород городить? Да есть нюанс - если Holtec International будет строить реакторы в Украине с максимальным использованием местных комплектующих того же Турбоатома турбины например, то проект имеет смысл, а так же производства топлива для них из украинского урана . мы получим энергию хоть и дороже но это будет РЕАЛЬНАЯ энергонезависимость страны.... иначе это очередное обдиралово .. после их постройки нас ждет очередное "покращення від керманичей" у вигляди роста тарифов. Вот и все. Это как на "зеленом тарифе" по 5грн/кВт наживаются инвесторы и китайские производители фотопанелей - а лохам вешают лапшу про "Зеленую энергетику"... Украине, в тех условиях до которых ее довела шайка бездарных керманычей нужна ДЕШЕВАЯ энергетика а не "зеленая, голубая, экологическая"..
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:12
Джон, в принципе согласен. Еще остается вопрос - а как маневрировать этими реакторами? каждый день в пиковые нагрузки запускать, а потом глушить? Они позволяют это делать безболезненно или есть вероятность получить Чернобыль v2.0?
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