В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...

Додано: Чет 08 лис, 2018 22:10

pobytt написав: а вот готовое ядерное топливо исключительно импортное. а вот готовое ядерное топливо исключительно импортное.

У нас есть запасы урана.. но вопрос не в этом а самом реакторе. Это реактор SMR-160. Его электрическая мощность - 160МВТ. А стоимость - около 1 миллиарда уе. К примеру стоимость достройки энергоблока ВВЭР-1000 на ХАЭС тоже порядка 1 миллиарда уе. Но там мы получим не 160МВТ с блока а 1000МВТ. Как видим в пять раз меньше. Но растраты в 5 раз меньше не станут.. та же охрана должна быть на уровне например как большой АЭС. По факту если с блока ВВЭР что сейчас эксплуатируется в Украине мы получаем энергию по 0,54 грн то с блока SMR-160 будет раз в 5 дороже, где то 0,54*5= 2,7 грн. Стоимость энергии СТАРЫХ ТЭС тоже порядка 2 грн/кВт. ТЭС можно модернизировать при значительно меньших затратах ии и зачем тогда весь этот огород городить? Да есть нюанс - если Holtec International будет строить реакторы в Украине с максимальным использованием местных комплектующих того же Турбоатома турбины например, то проект имеет смысл, а так же производства топлива для них из украинского урана . мы получим энергию хоть и дороже но это будет РЕАЛЬНАЯ энергонезависимость страны.... иначе это очередное обдиралово .. после их постройки нас ждет очередное "покращення від керманичей" у вигляди роста тарифов. Вот и все. Это как на "зеленом тарифе" по 5грн/кВт наживаются инвесторы и китайские производители фотопанелей - а лохам вешают лапшу про "Зеленую энергетику"... Украине, в тех условиях до которых ее довела шайка бездарных керманычей нужна ДЕШЕВАЯ энергетика а не "зеленая, голубая, экологическая"..