Про це він написав у Facebook, коментуючи практичну можливість реалізації такої ініціативи.
Дивися повний текст Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу ухвалити мораторій на зиму.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 22:12
Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу ухвалити мораторій на зиму.
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:12
Пинзеник, по-видимому, тоже в доле. Еще раз: украинский газ стоит в несколько раз дешевле прокрученного посредниками "словацкого". Его достаточно, чтобы снизить цену населению в 2-3 раза. Не надо водить народ за нос.
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:54
Самое выдающееся, что сделал Пинзеник - это протащил сына в Верховную Раду.
Как экономист - никакой, пытался с братом торговать бензином - не получилось.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:00
если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...
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