Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

Додано: Чет 08 лис, 2018 22:54

Самое выдающееся, что сделал Пинзеник - это протащил сына в Верховную Раду.

Как экономист - никакой, пытался с братом торговать бензином - не получилось.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!