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Пинзеник радить авторам
мораторію на здорожчання газу...

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:12

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook, коментуючи практичну можливість реалізації такої ініціативи.

Дивися повний текст Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу ухвалити мораторій на зиму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:12

Пинзеник, по-видимому, тоже в доле. Еще раз: украинский газ стоит в несколько раз дешевле прокрученного посредниками "словацкого". Его достаточно, чтобы снизить цену населению в 2-3 раза. Не надо водить народ за нос.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:54

Самое выдающееся, что сделал Пинзеник - это протащил сына в Верховную Раду.
Как экономист - никакой, пытался с братом торговать бензином - не получилось.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:00

если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:14

предлагаю ввести мораторий на таких депутатов. Кто за? )))
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:23

zloy_ukr
Ты даже не знаешь что это его однофамилец а не сын, зато знаешь что он сделал.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:24

  RomanTik написав:предлагаю ввести мораторий на таких депутатов. Кто за? )))

Ты сначала зиму мораторируй, моратун.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:25

  Cler написав:если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...

Дайте мне всего и побольше, побольше ( томно так и в растяжку!)
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 02:01

komp, неуважаемый - не говорите что мне делать и я не скажу куда вам пойти.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:01

  komp написав:zloy_ukr
Ты даже не знаешь что это его однофамилец а не сын, зато знаешь что он сделал.


И что сделал этот человек при СССР просидевший в вузе и вдруг ставший министром экономики страны о которой понятия не имел?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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