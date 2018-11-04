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Пинзеник радить авторам
мораторію на здорожчання газу...

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:23

Тоже самое мог сказать по поводу акции Гаранта - "Прикрути вентиль".
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:26

Например: "Прикрути зиму".
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34

Вообще реальность потеряна. Опозиция пиарится - власть опровергает. Потом на оборот. Какой толк от такой демократии? Что должно произойти, чтобы люди поняли- не для всякого общества приемлемы "европейские демократические ценности". Во
, что вылилось 30 лет внедрения этих ценностей в Украине?. Катастрофическое сокращение населения, появления десятка сверх богатых семей и нищего большинства, которое в этих условиях без подачки (субсидии) не в состоянии заработать на тепло и горячую воду.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:42

продавайте украинский газ населению, причем тут Венгрия и Словакия
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:10

отак йюля придет, возьмет и снизит цены на газ :lol:, раз уже Пинзенык за повышение газовых цен. Ага :x

Клоуны позорные :twisted:
Alex2007
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  #<12
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