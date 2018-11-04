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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:23
Тоже самое мог сказать по поводу акции Гаранта - "Прикрути вентиль".
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34
Вообще реальность потеряна. Опозиция пиарится - власть опровергает. Потом на оборот. Какой толк от такой демократии? Что должно произойти, чтобы люди поняли- не для всякого общества приемлемы "европейские демократические ценности". Во
, что вылилось 30 лет внедрения этих ценностей в Украине?. Катастрофическое сокращение населения, появления десятка сверх богатых семей и нищего большинства, которое в этих условиях без подачки (субсидии) не в состоянии заработать на тепло и горячую воду.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:10
отак йюля придет, возьмет и снизит цены на газ , раз уже Пинзенык за повышение газовых цен. Ага
Клоуны позорные они ВСЕ
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:33
Re: Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:55
Уважаемый Конрад Карлович, а Вы предлагаете не замечать, что большинство нищее, а "Гей" парады проводят в соотношении на 5 полицейских 1 гей. Допустим!!! срок 30 лет не окончательный, тогда сколько по вашему? Народу поубавилось процентов на 30, территории на 20. Может за ориентиры взять эти показатели? Установить, что при сокращении еще на столько же нужен дугой общественный строй?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:06
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