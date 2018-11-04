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Пинзеник радить авторам
мораторію на здорожчання газу...

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:23

Тоже самое мог сказать по поводу акции Гаранта - "Прикрути вентиль".
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:26

Например: "Прикрути зиму".
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:34

Вообще реальность потеряна. Опозиция пиарится - власть опровергает. Потом на оборот. Какой толк от такой демократии? Что должно произойти, чтобы люди поняли- не для всякого общества приемлемы "европейские демократические ценности". Во
, что вылилось 30 лет внедрения этих ценностей в Украине?. Катастрофическое сокращение населения, появления десятка сверх богатых семей и нищего большинства, которое в этих условиях без подачки (субсидии) не в состоянии заработать на тепло и горячую воду.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:42

продавайте украинский газ населению, причем тут Венгрия и Словакия
azon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:10

отак йюля придет, возьмет и снизит цены на газ :lol:, раз уже Пинзенык за повышение газовых цен. Ага :x

Клоуны позорные они ВСЕ :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:33

Re: Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

  nik1 написав:Во что вылилось 30 лет внедрения этих ценностей в Украине?.

Вы предлагаете внедрять другие ценности?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:55

Уважаемый Конрад Карлович, а Вы предлагаете не замечать, что большинство нищее, а "Гей" парады проводят в соотношении на 5 полицейских 1 гей. Допустим!!! срок 30 лет не окончательный, тогда сколько по вашему? Народу поубавилось процентов на 30, территории на 20. Может за ориентиры взять эти показатели? Установить, что при сокращении еще на столько же нужен дугой общественный строй?
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:06

  komp написав:zloy_ukr
Ты даже не знаешь что это его однофамилец а не сын, зато знаешь что он сделал.

Не обращайте внимание это российский троль.
tollyn
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:12

nik1

Поддерживаю!!!
сова
 
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  #<12
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