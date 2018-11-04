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Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:08
Кругом одни дегенераты и члены комитетов.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:08
Cler написав:
если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...
Вообще-то, у кого не хватает, тем выдается субсидия. Хотя, конечно, только у нас -субсидируются собственники жилья - в мире только арендаторы. Зарплаты ,вообще-то, зарабатываются - от этого и название.
И потом, мне всегда нравится, почему только Нафтогаз должен датировать население, а крупнейший частный добытчик газа - Ахметов почему не датирует население? Почему, это у нас металлургия продает продукцию внутри страны не по справедливым, а по мировым ценам. И не надо может за весь народ расписываться....
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laa1999
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:09
laa1999 - Не название определяет содержание, а наоборот. Например поговорка:"Хоть груздем назови, только в короб не сажай". А что имеем, 60% по данным ООН "демократически" нищих украинцев. А на личности лучше не переходите. Отвечать не надо, пишу не Вам.
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nik1
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:11
laa1999 написав:
Вообще-то, у кого не хватает, тем выдается субсидия. Хотя, конечно, только у нас -субсидируются собственники жилья - в мире только арендаторы. Зарплаты ,вообще-то, зарабатываются - от этого и название.
Вообще-то, поинтересуйтесь, что сейчас кому дают по "Вашей субсидии". На текущий момент - "Пока оплачивайте сами, с декабря будет известно и возможно будет перерасчет". Откуда субсидия если у этих клоунов нет средств до конца года?
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:15
nik1 написав:
laa1999 - Не название определяет содержание, а наоборот. Например поговорка:"Хоть груздем назови, только в короб не сажай". А что имеем, 60% по данным ООН "демократически" нищих украинцев. А на личности лучше не переходите. Отвечать не надо, пишу не Вам.
Странно у Вас -все, идет обращение вначале, а затем -пишу не Вам. Попытки манипулирования во всем... Нет у Вас хозяина -заведите, только не призывайте меня, быть как Вы...
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laa1999
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:17
ruvex написав: laa1999 написав:
Вообще-то, у кого не хватает, тем выдается субсидия. Хотя, конечно, только у нас -субсидируются собственники жилья - в мире только арендаторы. Зарплаты ,вообще-то, зарабатываются - от этого и название.
Вообще-то, поинтересуйтесь, что сейчас кому дают по "Вашей субсидии". На текущий момент - "Пока оплачивайте сами, с декабря будет известно и возможно будет перерасчет". Откуда субсидия если у этих клоунов нет средств до конца года?
С субсидиями всегда так, идет вначале начисление, а потом оплата с бюджета. Это касается только новых субсидантов. Я субсидию не получаю.
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laa1999
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:20
laa1999 написав:
С субсидиями всегда так, идет вначале начисление, а потом оплата с бюджета. Это касается только новых субсидантов. Я субсидию не получаю.
Вот именно, не получаете, то и не знаете, но рассказываете с таким же пафосом, что и Рева. Ее даже не начисляют сейчас, ни кому. А потом через месяц будет долг и Вы вместе с Ревой будете рапортовать о победах по уменьшению субсидиантов.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:06
laa1999 написав:
Я предлагаю рабовладельческий.
а разве по своей сути современное общество не рабовладельческое? раньше по крайней мере владельцы рабов должны были заботится о своих рабах - кормить, лечить, давать жильё... современное же общество тоже по сути рабовладельческое, но рабам СМИ внушают мысли, что они свободны и что-то в стране решают, а всё решает как и раньше небольшая кучка рабовладельцев/олигархов, но при этом они перестали заботиться о своих рабах...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:09
laa1999 написав: nik1 написав:
Уважаемый Конрад Карлович, а Вы предлагаете не замечать, что большинство нищее, а "Гей" парады проводят в соотношении на 5 полицейских 1 гей. Допустим!!! срок 30 лет не окончательный, тогда сколько по вашему? Народу поубавилось процентов на 30, территории на 20. Может за ориентиры взять эти показатели? Установить, что при сокращении еще на столько же нужен дугой общественный строй?
Я предлагаю рабовладельческий. Вы ,однозначно, раб, потому что даже при руководстве рабовладельческой страной используют на верху демократию среди рабовладельцев. Вам она не подходит - вы раб, там еще один раб образовался - сова. Дети кто у Вас? Мальчиков на галеры, девочек ясно куда.
Кстати, таким ,Как Вы и социализм не подходит, в СССР -система построена на демократическом централизме. Ну, только ,в рабочие лагеря, лес валить...Вам повезло, только в Карпаты...
Или,какой там, фашистскую систему, ну чувствую вы не из коренного народа с совой. В концлагерь Вас прийдется отправить....
Всегда удивляли люди с позицией ник1 и совы, все хотят они кого-то расстреливать, а сами расстреляными быть не хотят и на лесоповал не хотят...
Жаль, что Вы не понимаете, что от рабовладельческого строя именно наша демократия ушла совсем не далеко.
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