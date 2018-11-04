Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

laa1999 написав:

nik1 написав: Уважаемый Конрад Карлович, а Вы предлагаете не замечать, что большинство нищее, а "Гей" парады проводят в соотношении на 5 полицейских 1 гей. Допустим!!! срок 30 лет не окончательный, тогда сколько по вашему? Народу поубавилось процентов на 30, территории на 20. Может за ориентиры взять эти показатели? Установить, что при сокращении еще на столько же нужен дугой общественный строй? Уважаемый Конрад Карлович, а Вы предлагаете не замечать, что большинство нищее, а "Гей" парады проводят в соотношении на 5 полицейских 1 гей. Допустим!!! срок 30 лет не окончательный, тогда сколько по вашему? Народу поубавилось процентов на 30, территории на 20. Может за ориентиры взять эти показатели? Установить, что при сокращении еще на столько же нужен дугой общественный строй?

Я предлагаю рабовладельческий. Вы ,однозначно, раб, потому что даже при руководстве рабовладельческой страной используют на верху демократию среди рабовладельцев. Вам она не подходит - вы раб, там еще один раб образовался - сова. Дети кто у Вас? Мальчиков на галеры, девочек ясно куда.Кстати, таким ,Как Вы и социализм не подходит, в СССР -система построена на демократическом централизме. Ну, только ,в рабочие лагеря, лес валить...Вам повезло, только в Карпаты...Или,какой там, фашистскую систему, ну чувствую вы не из коренного народа с совой. В концлагерь Вас прийдется отправить....Всегда удивляли люди с позицией ник1 и совы, все хотят они кого-то расстреливать, а сами расстреляными быть не хотят и на лесоповал не хотят...