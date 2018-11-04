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Пинзеник радить авторам
мораторію на здорожчання газу...

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40

Cler

Средний это как? :shock: Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:20

Ratatui, а что Порошенко получает субсидию? :shock:
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RomanTik
 
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