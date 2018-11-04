Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

Cler
Средний это как? Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40
Cler
Средний это как? Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:20
Ratatui, а что Порошенко получает субсидию?
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