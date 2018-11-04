Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...

Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31

RomanTik написав: Ratatui, а что Порошенко получает субсидию? , а что Порошенко получает субсидию?

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