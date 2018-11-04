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Пинзеник радить авторам
мораторію на здорожчання газу...

Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:16

  laa1999 написав:
  Cler написав:если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...

Вообще-то, у кого не хватает, тем выдается субсидия. Хотя, конечно, только у нас -субсидируются собственники жилья - в мире только арендаторы. Зарплаты ,вообще-то, зарабатываются - от этого и название.
И потом, мне всегда нравится, почему только Нафтогаз должен датировать население, а крупнейший частный добытчик газа - Ахметов почему не датирует население? Почему, это у нас металлургия продает продукцию внутри страны не по справедливым, а по мировым ценам. И не надо может за весь народ расписываться....

средний размер субсидии в Украине 100 грн. в месяц - вы серьёзно считаете что средней украинской семье не хватает 100 грн. на оплату ЖКХ?...

во-первых, нафтогаз никого не датирует, во-вторых, это государственная компания и должна работать на украинский народ, а не обслуживать интересы олигархов...

что касается частных добытчиков газа, то государство должно выполнять свои регуляторные функции в интересах большинства населения Украины, но в олигархической стране власть обслуживает только интересы олигархов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:40

Cler

Средний это как? :shock: Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:20

Ratatui, а что Порошенко получает субсидию? :shock:
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:11

  Ratatui написав:Cler

Средний это как? :shock: Это пополам между Порошенко и тётей Люсей из подворотни?

детали уточните у гостата - http://ukrstat.gov.ua/express/expr2018/09/143.pdf

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2018р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2017р. на 37,3% і становив 96,5 грн.
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31

  RomanTik написав:Ratatui, а что Порошенко получает субсидию? :shock:

Получает не получает, а вон Гройсман бедует в е-декларации одних "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" одно на одном, а у Богомолець О. В. так еще больше подобного и даже имеется Інше: Компенсація комунальних платежів 165312.

Что касается субсидий для граждан, то вчера на общедоступном ресурсе на данный момент субсидия всем отключена, с чем это может быть связано, когда в данное время должны насчитывать уже на месяц отопительного сезона - интересный вопрос.
Но подобное уже было в 2017 когда данные нескольких миллионов подавших были утеряны...в точности перед начислением.
По своему району знаю, что два пункта по городу обслуживающих принятие заявлений сократили и всех отправили в центральный или на сайт, когда там и так, как в мавзолее в эпоху Союза. Кто успел, того и тапки... Вот такая она социальная защита.
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ruvex
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