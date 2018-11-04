Пинзеник радить авторам мораторію на здорожчання газу...
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Cler написав:если эти "гении" могут только повышать, то пусть сначала до повышения цен на газ поднимут заработные платы, пенсии, стипендии, пособия и т.д., а то о себе любимых они не забывают, а народ почему-то должен затягивать пояса и похоже скоро их надо будет зятягивать на шее...
Вообще-то, у кого не хватает, тем выдается субсидия. Хотя, конечно, только у нас -субсидируются собственники жилья - в мире только арендаторы. Зарплаты ,вообще-то, зарабатываются - от этого и название. И потом, мне всегда нравится, почему только Нафтогаз должен датировать население, а крупнейший частный добытчик газа - Ахметов почему не датирует население? Почему, это у нас металлургия продает продукцию внутри страны не по справедливым, а по мировым ценам. И не надо может за весь народ расписываться....
средний размер субсидии в Украине 100 грн. в месяц - вы серьёзно считаете что средней украинской семье не хватает 100 грн. на оплату ЖКХ?...
во-первых, нафтогаз никого не датирует, во-вторых, это государственная компания и должна работать на украинский народ, а не обслуживать интересы олигархов...
что касается частных добытчиков газа, то государство должно выполнять свои регуляторные функции в интересах большинства населения Украины, но в олигархической стране власть обслуживает только интересы олигархов...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
RomanTik написав:Ratatui, а что Порошенко получает субсидию?
Получает не получает, а вон Гройсман бедует в е-декларации одних "Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані" одно на одном, а у Богомолець О. В. так еще больше подобного и даже имеется Інше: Компенсація комунальних платежів 165312.
Что касается субсидий для граждан, то вчера на общедоступном ресурсе на данный момент субсидия всем отключена, с чем это может быть связано, когда в данное время должны насчитывать уже на месяц отопительного сезона - интересный вопрос. Но подобное уже было в 2017 когда данные нескольких миллионов подавших были утеряны...в точности перед начислением. По своему району знаю, что два пункта по городу обслуживающих принятие заявлений сократили и всех отправили в центральный или на сайт, когда там и так, как в мавзолее в эпоху Союза. Кто успел, того и тапки... Вот такая она социальная защита.