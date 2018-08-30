Уряд хоче оподатковувати посилки українців вартістю до 100 євро. Як подорожчають закордонні покупки в такому випадку.
Дивися повний текст Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний шопінг і коли чекати “22 євро”.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:32
Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний шопінг і коли чекати “22 євро”.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:32
Они хотят ничего не делать и доить нас, и доить, и доить.
А еще жить за наш счет - 450 депутатов на кой нам нужны? Или население растет, демографический бум? И у каждого по 20 помошников, служебные автомобили (это с какого переаугу?), водители.
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