Уряд хоче оподатковувати посилки українців вартістю до 100 євро. Як подорожчають закордонні покупки в такому випадку.
Дивися повний текст Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний шопінг і коли чекати “22 євро”.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:32
Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний шопінг і коли чекати “22 євро”.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:32
Они хотят ничего не делать и доить нас, и доить, и доить.
А еще жить за наш счет - 450 депутатов на кой нам нужны? Или население растет, демографический бум? И у каждого по 20 помошников, служебные автомобили (это с какого переаугу?), водители.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:35
жду лимитов, чтобы начать заказывать презервативы.... и не забирать их... может это поможет нашим "умникам" перестать размножаться
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Додано: Нед 11 лис, 2018 21:50
В объяснительной записке к законопроекту и. о. министра финансов Оксана Маркарова пишет, что снизить лимит на посылки нужно “с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году”.
Год назад под аналогичным предлогом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина внесла в парламент законопроект о лимите на три посылки в месяц. 31 декабря 2017 года Петр Порошенко подписал этот закон.
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Если даже не в состоянии сложить 2+2, чтобы понять сколько будет стоить только лишь администрирование всех этих международных отправлений, спросили бы у канадцев
В Канаде подсчитали, что на оформление посылок стоимостью 20-80 долл (в Канаде лимит 20 долл) правительство тратит 160 млн долл, тогда как поступления от таких отправлений составляют всего 40 млн долл.
Гнать надо всех этих лоббистов- "финансистов и бухгалтеров в свой карман" сцаными тряпками и куда подальше от украинской экономики, если они последствия подобных инициатив не состоянии посчитать.
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