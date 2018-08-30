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Посилки за лімітом: наскільки
подорожчає закордонний...

Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:32

Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче оподатковувати посилки українців вартістю до 100 євро. Як подорожчають закордонні покупки в такому випадку.

Дивися повний текст Посилки за лімітом: наскільки подорожчає закордонний шопінг і коли чекати “22 євро”.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:32

Они хотят ничего не делать и доить нас, и доить, и доить.
А еще жить за наш счет - 450 депутатов на кой нам нужны? Или население растет, демографический бум? И у каждого по 20 помошников, служебные автомобили (это с какого переаугу?), водители.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:35

жду лимитов, чтобы начать заказывать презервативы.... и не забирать их... может это поможет нашим "умникам" перестать размножаться :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:50

  R2 написав:
Уряд хоче оподатковувати посилки українців вартістю до 100 євро.




В объяснительной записке к законопроекту и. о. министра финансов Оксана Маркарова пишет, что снизить лимит на посылки нужно “с целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2019 году”.

Год назад под аналогичным предлогом глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина внесла в парламент законопроект о лимите на три посылки в месяц. 31 декабря 2017 года Петр Порошенко подписал этот закон.
.....
Если даже не в состоянии сложить 2+2, чтобы понять сколько будет стоить только лишь администрирование всех этих международных отправлений, спросили бы у канадцев :evil:

В Канаде подсчитали, что на оформление посылок стоимостью 20-80 долл (в Канаде лимит 20 долл) правительство тратит 160 млн долл, тогда как поступления от таких отправлений составляют всего 40 млн долл.

Гнать надо всех этих лоббистов- "финансистов и бухгалтеров в свой карман" сцаными тряпками и куда подальше от украинской экономики, если они последствия подобных инициатив не состоянии посчитать.
EKO
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