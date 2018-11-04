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Кошти за єврономери
підуть на пенсії - нардеп

Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:35

Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп

Пропонуємо до обговорення:
Всі надходження митних платежів у 2018 і 2019 роках направити на пенсійне забезпечення, заявила Южаніна.

Дивися повний текст Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:36

Недавно был в районном центре, и к удивлению увидел множество жигулей. И эти Южанины будут доказывать, что иномарки по экологии хуже жигулей?
Или никто не знает, что в иномарках из-за бензина все катализаторы уже давно выброшены?
Жлобство, и волнение за свое корыто делает с депутатами чудеса.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:41

Ага, сейчас. Пенсионерам с октября прошлого года ничего не добавляли. Уже нет инфляции? А в 2019-м добавят 60 гривен.
urw56546958
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:01

  zloy_ukr написав:Недавно был в районном центре, и к удивлению увидел множество жигулей. И эти Южанины будут доказывать, что иномарки по экологии хуже жигулей?
Или никто не знает, что в иномарках из-за бензина все катализаторы уже давно выброшены?
Жлобство, и волнение за свое корыто делает с депутатами чудеса.


..автор выше хотев написать одно - в итоге выдал "на гора" совсем обратное!!.. :)

..но не в том суть: средства от "б***" еще надо собрать!!..а, как мне видится на 99+%% - никто из них не кинется прям завтра нести свои денежки в бюджет, пока неясен механизм КАК их будут отлавливать и "брать за жабры" в случае и дальшего "полного мороза"!!.. также: поступления от растаможки в первую очередь следовало бы направлять на строительство//ремонт дорог, на обновление КОММУНАЛЬНОГО парка общественного транспорта (причем исключительно по месту регистрации "б***") и затем уже - на ПФУ...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:13

Таких популистов как юшнянина к легитиМному надо отправлять.
Закон работать не будет.
Rainbow
 
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