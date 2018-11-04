Всі надходження митних платежів у 2018 і 2019 роках направити на пенсійне забезпечення, заявила Южаніна.
Дивися повний текст Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:35
Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:36
Недавно был в районном центре, и к удивлению увидел множество жигулей. И эти Южанины будут доказывать, что иномарки по экологии хуже жигулей?
Или никто не знает, что в иномарках из-за бензина все катализаторы уже давно выброшены?
Жлобство, и волнение за свое корыто делает с депутатами чудеса.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:41
Ага, сейчас. Пенсионерам с октября прошлого года ничего не добавляли. Уже нет инфляции? А в 2019-м добавят 60 гривен.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:01
..автор выше хотев написать одно - в итоге выдал "на гора" совсем обратное!!..
..но не в том суть: средства от "б***" еще надо собрать!!..а, как мне видится на 99+%% - никто из них не кинется прям завтра нести свои денежки в бюджет, пока неясен механизм КАК их будут отлавливать и "брать за жабры" в случае и дальшего "полного мороза"!!.. также: поступления от растаможки в первую очередь следовало бы направлять на строительство//ремонт дорог, на обновление КОММУНАЛЬНОГО парка общественного транспорта (причем исключительно по месту регистрации "б***") и затем уже - на ПФУ...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:13
Таких популистов как юшнянина к легитиМному надо отправлять.
Закон работать не будет.
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