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Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:37
Между прочим все "евробляхеры" покупают топливо, обслуживаются на сто, покупают запчасти, химию, автомойки, страховки, а это все налоги и рабочие места и чем больше машин тем лучше, сделайте условия лучше литовских и проблема сама решится, но в правительстве одно ворье которое пытается выжать сок по быстрому.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:48
nik1 написав:Загон Лосей. Дали ввезти, а сейчас обдерут в благородных целях.
А к чему вообще все это нытье? Пошли навстречу, сделали почти халявную растаможку - опять все не так. Когда ввозили, все прекрасно понимали, что потом либо нелегально будут ездить, либо придется потратиться больше, чем на само авто, хотя сам ввоз законный
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