RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кошти за єврономери
підуть на пенсії - нардеп

Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:37

Между прочим все "евробляхеры" покупают топливо, обслуживаются на сто, покупают запчасти, химию, автомойки, страховки, а это все налоги и рабочие места и чем больше машин тем лучше, сделайте условия лучше литовских и проблема сама решится, но в правительстве одно ворье которое пытается выжать сок по быстрому.
ZORROOO
 
Повідомлень: 201
З нами з: 25.02.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:48

Re: Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп

nik1 написав:Загон Лосей. Дали ввезти, а сейчас обдерут в благородных целях.
А к чему вообще все это нытье? Пошли навстречу, сделали почти халявную растаможку - опять все не так. Когда ввозили, все прекрасно понимали, что потом либо нелегально будут ездить, либо придется потратиться больше, чем на само авто, хотя сам ввоз законный
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22510
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5039 раз.
 
Профіль
5
1
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп
R2 » П'ят 09 лис, 2018 10:02
0 18
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 10:02
R2
Названо "єврономери" за ціною смартфону
R2 » Нед 04 лис, 2018 21:38
6 353
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 16:35
Cler
Голова "Укрпошти" пояснив, як зробити доставку пенсії... 1, 2
R2 » П'ят 02 лис, 2018 21:45
19 774
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 16:13
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10880)
10.11.2018 13:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.