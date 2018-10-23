Угода про соціальне забезпечення координує соціальний захист у сфері державного пенсійного страхування.
Дивися повний текст ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:47
ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:47
Очень нужный, и своевременный документ. Рева в Германию "потом" бежать собирается?
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