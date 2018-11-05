На виставці в Мілані американський виробник мотоциклів Harley-Davidson показав свій перший серійний електричний байк - модель LiveWire.
Дивися повний текст Harley-Davidson випустив перший серійний електробайк (фото).
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52
Harley-Davidson випустив перший серійний електробайк (фото)
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Дивися повний текст Harley-Davidson випустив перший серійний електробайк (фото).
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52
...симпатично на картинке.. но!.. какой же "моцик" без приятного слуху "дырчания" движка..???
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