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Harley-Davidson випустив перший
серійний електробайк (фото)

Harley-Davidson випустив перший серійний електробайк (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52

Harley-Davidson випустив перший серійний електробайк (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На виставці в Мілані американський виробник мотоциклів Harley-Davidson показав свій перший серійний електричний байк - модель LiveWire.

Дивися повний текст Harley-Davidson випустив перший серійний електробайк (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:52

...симпатично на картинке.. но!.. какой же "моцик" без приятного слуху "дырчания" движка..???
maestro71
 
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