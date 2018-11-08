Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст Україна наростила поставки солі в Європу.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:54
Україна наростила поставки солі в Європу
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Дивися повний текст Україна наростила поставки солі в Європу.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:55
..страны третьего мира "выдают на гора" новости об очередных технологических прорывах, а у нас... увеличение поставок соли!!!.. так и видятся уходящие вдаль караваны чумаков на скрипучих возах!!... :)
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:37
Чорт, и правда. То ли дело новость из страны третьего мира об увеличении поставок нефти и газа...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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