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Україна наростила
поставки солі в Європу

Україна наростила поставки солі в Європу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:54

Україна наростила поставки солі в Європу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Дивися повний текст Україна наростила поставки солі в Європу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:55

..страны третьего мира "выдают на гора" новости об очередных технологических прорывах, а у нас... увеличение поставок соли!!!.. так и видятся уходящие вдаль караваны чумаков на скрипучих возах!!... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:37

  maestro71 написав:..страны третьего мира "выдают на гора" новости об очередных технологических прорывах, а у нас... увеличение поставок соли!!!


Чорт, и правда. То ли дело новость из страны третьего мира об увеличении поставок нефти и газа...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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