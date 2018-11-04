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Кошти за єврономери
підуть на пенсії - нардеп

Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:02

Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп

Пропонуємо до обговорення:
Всі надходження митних платежів у 2018 і 2019 роках направити на пенсійне забезпечення, заявила Южаніна.

Дивися повний текст Кошти за єврономери підуть на пенсії - нардеп.
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