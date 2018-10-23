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Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2018 року склав 85,181 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (75,060 млрд доларів).
Дивися повний текст Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт на 16%, - ДФС (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:03
7,6 лярдів за 10 місяців це вже серйозно...
Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.
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andrijk777
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09
andrijk777 написав:
Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.
Тримають, коли ЗВР продають на міжбанку. В нас продають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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