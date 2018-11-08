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Україна за 10 місяців збільшила
експорт на 10%, імпорт...

Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:03

Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2018 року склав 85,181 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (75,060 млрд доларів).

Дивися повний текст Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт на 16%, - ДФС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:03

7,6 лярдів за 10 місяців це вже серйозно...
Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09

Re: Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт..

  andrijk777 написав:Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.

Тримають, коли ЗВР продають на міжбанку. В нас продають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.

Тримають, коли ЗВР продають на міжбанку. В нас продають?

Ви вчора народились?
У нас вже були 2 кризи і є досвід. Яник також формально курс не тримав.
Платіжний баланс у нас зараз гуд. Але якщо раптом криза, то у нас раптом діра в платіжному балансі в декілька мільярдів... І дальше як по сценарію - девальвація, дальше по сценарію падіння імпорту і чомусь експорту. Сальдо торгового балансу - біля нуля. Живемо дальше.
Винуваті - порередніки, МВФ, Росія.
Навіщо це все допускати?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:47

Re: Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт..

  andrijk777 написав:Яник також формально курс не тримав.

Тримав, особливо в 2013, що видно по ЗВР.
  andrijk777 написав:Платіжний баланс у нас зараз гуд. Але якщо раптом криза, то у нас раптом діра в платіжному балансі в декілька мільярдів... І дальше як по сценарію - девальвація, дальше по сценарію падіння імпорту і чомусь експорту. Сальдо торгового балансу - біля нуля. Живемо дальше.

Так і буде, поки не перестанемо бути сировинним придатком. Ви щось інакше очікували? Ми не бензоколонка, щоб жити за одну сировину, та й ще щось відкладати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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