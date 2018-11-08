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Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-жовтні 2018 року склав 85,181 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (75,060 млрд доларів).
Дивися повний текст Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт на 16%, - ДФС (інфографіка)
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:03
7,6 лярдів за 10 місяців це вже серйозно...
Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.
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andrijk777
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:09
andrijk777 написав:
Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.
Тримають, коли ЗВР продають на міжбанку. В нас продають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41
lapay написав: andrijk777 написав:
Якщо і дальше курс гривні будуть тримати, ситуація може вийти з-під контролю.
Тримають, коли ЗВР продають на міжбанку. В нас продають?
Ви вчора народились?
У нас вже були 2 кризи і є досвід. Яник також формально курс не тримав.
Платіжний баланс у нас зараз гуд. Але якщо раптом криза, то у нас раптом діра в платіжному балансі в декілька мільярдів... І дальше як по сценарію - девальвація, дальше по сценарію падіння імпорту і чомусь експорту. Сальдо торгового балансу - біля нуля. Живемо дальше.
Винуваті - порередніки, МВФ, Росія.
Навіщо це все допускати?
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andrijk777
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:47
andrijk777 написав:
Яник також формально курс не тримав.
Тримав, особливо в 2013, що видно по ЗВР.
andrijk777 написав:
Платіжний баланс у нас зараз гуд. Але якщо раптом криза, то у нас раптом діра в платіжному балансі в декілька мільярдів... І дальше як по сценарію - девальвація, дальше по сценарію падіння імпорту і чомусь експорту. Сальдо торгового балансу - біля нуля. Живемо дальше.
Так і буде, поки не перестанемо бути сировинним придатком. Ви щось інакше очікували? Ми не бензоколонка, щоб жити за одну сировину, та й ще щось відкладати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:19
lapay написав:
Так і буде, поки не перестанемо бути сировинним придатком. Ви щось інакше очікували? Ми не бензоколонка, щоб жити за одну сировину, та й ще щось відкладати.
Так не буде, якщо не тримати курс. Нехай друкують гривню і купляють долари, курс відразу просяде, імпорт впаде, експорт виросте.
НБУ займається фігньою - бореться з інфляцією. Боряться за 1-2% інфляції.
Та це просто смішно.
Якщо долар бабахне з 28 до 40 - то 1-2% інфляції - це квіточки.Курс гривні
- це економічне питання. А у нас це питання політичне. І УСІ президенти хочуть на цьому питання бали заробляти.
Порошенко, судячи з усього, також на ці граблі наступає.
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andrijk777
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:27
andrijk777 написав:
Так не буде, якщо не тримати курс. Нехай друкують гривню і купляють долари, курс відразу просяде, імпорт впаде, експорт виросте.
Курс ніхто не тримає, тільки трохи зменшують коливання - він плаваючий. Впаде експорт - курс гривні впаде. Так в усьому ринковому світі. Тільки в розвинутих країнах немає кратних коливань курсу, бо немає кратних падінь експорту (вдвічі), як в нас. І не має якраз тому, що експорт не сировинний, бо ціни на сировину можуть змінюватись в рази, а на готову продукцію на проценти. Але навіть там коливання курсу на десятки процентів - норма.
Тому не треба гнати хвилю там, де тиша і спокій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:18
lapay написав:
Тому не треба гнати хвилю там, де тиша і спокій.
Чи довше спокій, тим вища буде хвиля. Провірено в 2008, 2014.
Я хвилю не гоню: сальдо -7,6 лярдів за 10 місяців - так довго продовжуватись не може.
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