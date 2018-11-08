Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...
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Taras Rudko написав:andrijk777 Ок, то сальдо по торгівлі товарами. Як на рахунок тогівлі послугами? І ще в балансі не враховано кілька лярдів що заробітчани привозять.
Я в курсі. По послугах +3-4 лярди. Заробітчани - ще пару лярдів. Але є вивіз капіталу, є повернення відсотків по боргах. На сьогодні ситуація не критична. Але якщо гривню не девальвувати, вона стане критична.
НБУ оцінив перекази заробітчан в 2017-му році в 9,3 млрд. доларів. За 2018-й рік сума ще зросла. Ну і разом з поверненням боргів є ще й залучення нових кредитів, а разом з виводом капіталу може бути присутнє залучення інвестицій. Так що Україна торгує десь приблизно на нульвому рівні, особливих причин для примусової девальвації поки немає.