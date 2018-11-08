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Україна за 10 місяців збільшила
експорт на 10%, імпорт...

Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:38

  andrijk777 написав:
  Taras Rudko написав:andrijk777 Ок, то сальдо по торгівлі товарами.
Як на рахунок тогівлі послугами?
І ще в балансі не враховано кілька лярдів що заробітчани привозять.

Я в курсі.
По послугах +3-4 лярди. Заробітчани - ще пару лярдів.
Але є вивіз капіталу, є повернення відсотків по боргах.
На сьогодні ситуація не критична. Але якщо гривню не девальвувати, вона стане критична.


НБУ оцінив перекази заробітчан в 2017-му році в 9,3 млрд. доларів. За 2018-й рік сума ще зросла. Ну і разом з поверненням боргів є ще й залучення нових кредитів, а разом з виводом капіталу може бути присутнє залучення інвестицій. Так що Україна торгує десь приблизно на нульвому рівні, особливих причин для примусової девальвації поки немає.
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