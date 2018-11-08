Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, пише Іnterfax.az.
Дивися повний текст Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд кубометрів у 2020 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:29
Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд кубометрів у 2020 році.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|