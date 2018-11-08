Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, пише Іnterfax.az.
Дивися повний текст Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд кубометрів у 2020 році.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:29
Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд...
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Дивися повний текст Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд кубометрів у 2020 році.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:34
А до чого тут Україна?
Азербайджанський газ напевне дешевший ніж російський, та й уся причина.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:06
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