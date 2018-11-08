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Болгарія скоротить транзит
газу через Україну на 1 млрд...

Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:29

Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, пише Іnterfax.az.

Дивися повний текст Болгарія скоротить транзит газу через Україну на 1 млрд кубометрів у 2020 році.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:29

та шож такэ - кругом одны ворогы
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:34

А до чого тут Україна?
Азербайджанський газ напевне дешевший ніж російський, та й уся причина.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:06

  andrijk777 написав:А до чого тут Україна?
Азербайджанський газ напевне дешевший ніж російський, та й уся причина.

а як жеж грошы за транзыт? Надо настучать в обком Болтону, чтобы санкциями Болгарию настращал
sequence
 
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