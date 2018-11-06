"Нафтогаз" заперечує висновок податкової перевірки.
Дивися повний текст Податкова вимагає від \"Нафтогазу\" 16 млрд грн за виграш у Стокгольмі.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:30
Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 млрд грн за виграш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова вимагає від \"Нафтогазу\" 16 млрд грн за виграш у Стокгольмі.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:30
Зачетный троллинг от налоговой в сторону Коболева и компашки. Премии-то с прибылЕй выписывают,а не с убытков или их компенсаций. Во время ребятишки деньги от премий на Запад перевели во избежание конфискации.
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