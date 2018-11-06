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Податкова вимагає від "Нафтогазу"
16 млрд грн за виграш...

Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 млрд грн за виграш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:30

Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 млрд грн за виграш...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" заперечує висновок податкової перевірки.

Дивися повний текст Податкова вимагає від \"Нафтогазу\" 16 млрд грн за виграш у Стокгольмі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:30

Зачетный троллинг от налоговой в сторону Коболева и компашки. Премии-то с прибылЕй выписывают,а не с убытков или их компенсаций. Во время ребятишки деньги от премий на Запад перевели во избежание конфискации.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:37

дурдом продолжается
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:01

Подвиньте рыло с корыта, дайте щей прокисших похлебать
papazina
 
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