Загальний обсяг узгодженої макрофінансової допомоги становитиме 1 млрд євро
Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро від ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:46
Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро від ЄС.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:46
Когда он говорит про транш "за считанные недели", я невольно вспоминаю его АТО "за считанные часы".
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|