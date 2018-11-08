RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко повідомив, коли
Україна отримає 500 млн євро...

Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:46

Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний обсяг узгодженої макрофінансової допомоги становитиме 1 млрд євро

Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли Україна отримає 500 млн євро від ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85521
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:46

Когда он говорит про транш "за считанные недели", я невольно вспоминаю его АТО "за считанные часы".
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 284
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за 10 місяців збільшила експорт на 10%, імпорт...
R2 » П'ят 09 лис, 2018 10:03
4 54
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 10:47
lapay
Україна наростила поставки солі в Європу
R2 » П'ят 09 лис, 2018 09:54
1 22
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 09:55
maestro71
ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення
R2 » П'ят 09 лис, 2018 09:47
1 24
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 09:47
zloy_ukr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10016)
09.11.2018 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.