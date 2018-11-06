Цьогоріч депутатам Верховної Ради, які прогулюють засідання парламенту, не виплатили понад 15 мільйонів гривень зарплати.
Дивися повний текст Депутатам-прогульникам цього року не виплатили понад 15 мільйонів зарплати.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:53
Депутатам-прогульникам цього року не виплатили понад 15...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутатам-прогульникам цього року не виплатили понад 15 мільйонів зарплати.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:54
А стаж то идет и отпуск и доступ к взяткам. Если люди наняты на работу и прогуливают, то что с ними по трудовому кодексу нужно делать?
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