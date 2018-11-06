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Депутатам-прогульникам цього
року не виплатили понад 15...

Депутатам-прогульникам цього року не виплатили понад 15...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:53

Депутатам-прогульникам цього року не виплатили понад 15...

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч депутатам Верховної Ради, які прогулюють засідання парламенту, не виплатили понад 15 мільйонів гривень зарплати.

Дивися повний текст Депутатам-прогульникам цього року не виплатили понад 15 мільйонів зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:54

А стаж то идет и отпуск и доступ к взяткам. Если люди наняты на работу и прогуливают, то что с ними по трудовому кодексу нужно делать?
Rainbow
 
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