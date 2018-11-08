Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Дивися повний текст У Києві аферист через фейковий обмінник намагався вкрасти 50 тисяч євро.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:43
У Києві аферист через фейковий обмінник намагався...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві аферист через фейковий обмінник намагався вкрасти 50 тисяч євро.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:43
Важко обміняти гроші у банку? Чи кілька сотень гривень економії важливіші за безпеку?
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, lapay і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|