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"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Росіяни збираються перекрити поставки пального в Україну, і про це вже мріють їхні телевізійні пропагандисти. Експерти ж ставляться до такої загрози серйозно і закликають чиновників реагувати і шукати альтернатив. Російське ток-шоу, учасники понад годину смакують можливості знищення України шляхом запровадження економічних санкцій, йдеться в сюжеті ТСН.
Дивися повний текст \"Бензинова війна\": у РФ погрожують заблокувати поставки пального до України
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:25
Не забувайте ще про ядерне паливо. Будь-який імпорт з московії це зло не тільки в контексті того, що це співпраця з ворогом, а й в контексті національної безпеки. Принаймні критичний імпорт не має залежати від ворога.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:35
Ну прекратят поставки бензина . откроем в Украине завод по переработке нефтепродуктов. может хоть тогда цена в Украине на бензин будет нормальной.
было бы желание развивать страну а не грабить. а способы и деньги её развить всегда найдутся.
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