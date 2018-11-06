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"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Росіяни збираються перекрити поставки пального в Україну, і про це вже мріють їхні телевізійні пропагандисти. Експерти ж ставляться до такої загрози серйозно і закликають чиновників реагувати і шукати альтернатив. Російське ток-шоу, учасники понад годину смакують можливості знищення України шляхом запровадження економічних санкцій, йдеться в сюжеті ТСН.
Дивися повний текст \"Бензинова війна\": у РФ погрожують заблокувати поставки пального до України
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:25
Не забувайте ще про ядерне паливо. Будь-який імпорт з московії це зло не тільки в контексті того, що це співпраця з ворогом, а й в контексті національної безпеки. Принаймні критичний імпорт не має залежати від ворога.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:35
Ну прекратят поставки бензина . откроем в Украине завод по переработке нефтепродуктов. может хоть тогда цена в Украине на бензин будет нормальной.
было бы желание развивать страну а не грабить. а способы и деньги её развить всегда найдутся.
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-Segey-
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:25
-Segey- написав:
откроем в Украине завод по переработке нефтепродуктов. может хоть тогда цена в Украине на бензин будет нормальной
Не будет.. единственная нефть к нему мимо московии это Азербайджанская.. танкерами по Черному морю..а она дороже. Да и "открыть завод" как вы откроете например Лисичанский завод загнанный папередниками московитам? Сначала его надо отсудить..а учитывая насквозь продажную власть с просепарскими чиновниками которые наш "главкерманыч" нвзначил где только можно, ибо сепар-чиновник лучше чем про-украинский акивист, то вопрос открытия переходит в разряд риторических. Скорее всего будет как с акцией - "прикрути" начнут тупо скупать топливо на хабах по космическим ценам.
PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью. На пару месяцев хватит глядишь если что.
За четыре года войны покупать топливо у страны - агрессора и не наладить своего производства?? Думаю вопрос - а кто тут агент кремля, просто риторический. Ну вот не верю я что керманычи настолько тупы, что не думали про такую возможность как эмбарго топливных поставок..а раз думали и ничего не сделали то возникает вопрос к ним .. и не один.
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Джон
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:28
Джон написав:
PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью.
Хотите проавансировать агрэсора?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:46
sequence написав: Джон написав:
PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью.
Хотите проавансировать агрэсора?
А есть выбор??
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Джон
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:55
Джон написав: sequence написав: Джон написав:
PS я особисто поїду ввечері і бочку на 200 літрів заллю.
Хочете проавансувати агресора?
А є вибір ??
Укрнафта.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:05
Джон написав: sequence написав: Джон написав:
PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью.
Хотите проавансировать агрэсора?
А есть выбор??
учтите, бензин/соляра - не коньяк, качество со временем не улучшится. Через два года только на распал костра сойдет
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