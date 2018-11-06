RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Бензинова війна": у РФ
погрожують заблокувати поставки...

"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:25

"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки...

Пропонуємо до обговорення:
Росіяни збираються перекрити поставки пального в Україну, і про це вже мріють їхні телевізійні пропагандисти. Експерти ж ставляться до такої загрози серйозно і закликають чиновників реагувати і шукати альтернатив. Російське ток-шоу, учасники понад годину смакують можливості знищення України шляхом запровадження економічних санкцій, йдеться в сюжеті ТСН.

Дивися повний текст \"Бензинова війна\": у РФ погрожують заблокувати поставки пального до України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85525
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:25

Не забувайте ще про ядерне паливо. Будь-який імпорт з московії це зло не тільки в контексті того, що це співпраця з ворогом, а й в контексті національної безпеки. Принаймні критичний імпорт не має залежати від ворога.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:35

Ну прекратят поставки бензина . откроем в Украине завод по переработке нефтепродуктов. может хоть тогда цена в Украине на бензин будет нормальной.
было бы желание развивать страну а не грабить. а способы и деньги её развить всегда найдутся.
-Segey-
 
Повідомлень: 62
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:25

Re: "Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки.

  -Segey- написав:откроем в Украине завод по переработке нефтепродуктов. может хоть тогда цена в Украине на бензин будет нормальной
Не будет.. единственная нефть к нему мимо московии это Азербайджанская.. танкерами по Черному морю..а она дороже. Да и "открыть завод" как вы откроете например Лисичанский завод загнанный папередниками московитам? Сначала его надо отсудить..а учитывая насквозь продажную власть с просепарскими чиновниками которые наш "главкерманыч" нвзначил где только можно, ибо сепар-чиновник лучше чем про-украинский акивист, то вопрос открытия переходит в разряд риторических. Скорее всего будет как с акцией - "прикрути" начнут тупо скупать топливо на хабах по космическим ценам.
PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью. На пару месяцев хватит глядишь если что.
За четыре года войны покупать топливо у страны - агрессора и не наладить своего производства?? Думаю вопрос - а кто тут агент кремля, просто риторический. Ну вот не верю я что керманычи настолько тупы, что не думали про такую возможность как эмбарго топливных поставок..а раз думали и ничего не сделали то возникает вопрос к ним .. и не один.
Джон
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:28

  Джон написав:PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью.
Хотите проавансировать агрэсора?
sequence
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:46

  sequence написав:
  Джон написав:PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью.
Хотите проавансировать агрэсора?

А есть выбор??
Джон
 
Повідомлень: 679
З нами з: 16.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:55

  Джон написав:
  sequence написав:
  Джон написав:PS я особисто поїду ввечері і бочку на 200 літрів заллю.
Хочете проавансувати агресора?

А є вибір ??

Укрнафта.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:05

  Джон написав:
  sequence написав:
  Джон написав:PS я лично поеду вечерком и бочку на 200 литров залью.
Хотите проавансировать агрэсора?

А есть выбор??

учтите, бензин/соляра - не коньяк, качество со временем не улучшится. Через два года только на распал костра сойдет
sequence
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 29.12.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cler, Imp, tollyn і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова вимагає від "Нафтогазу" 16 млрд грн за виграш...
R2 » П'ят 09 лис, 2018 10:30
3 91
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 11:01
papazina
Україна наростила поставки солі в Європу
R2 » П'ят 09 лис, 2018 09:54
1 31
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 09:55
maestro71
4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії 1, 2
R2 » Вів 06 лис, 2018 17:32
13 409
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 08:48
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.