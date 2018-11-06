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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:57
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:10
Re: "Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки.
Да уж, рашня продолжает деградировать и скатываться к дну. Санкции вводят за конкретные враждебные действия. Что наблюдается только в одну сторону- от России к Украине. Но отупелая руссофашня не слыхала о причинно-следственных связях и решила выстрелить себе в ногу. Очень хочется посмотреть как они откажутся от 40милионного рынка из-за кучки дегенератов в шоу) Хотя им удивляться уже не приходится.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:13
В мире топлива производится столько, сколько и потребляется. Остальное логистика и потоки денег. В течении Советского периода эти процессы оптимизировались. Что значит оптимизировались? Это значит снизились издержки-расходы со стороны потребителей и доходы операторов. Как увеличить доходы операторов (сейчас власть имущих)? Нарушить оптимизацию с помощью политики. Вот и поехал уголь и ТВЭЛ из Америки, газ из Европы, бензин через Беларусь. А народу втюхивают: капиталы накапливаются как-бы нечаянно в результате не дружественных действий. Самый циничный пример это многомиллионные премии руководства Нафтогаза - ГОСКОМПАНИИ. Ну как же, люди мужественно организовали сражение в суде. Вопрос в том, что результат всех єтих зрад-пєрємог - повышение цен энергоносителей, снижение конкурентоспособности экономики и уровня жизни. Где хим пром, где одесский припортовый, что будет с ГТС? Ну нечего, поедут газовозы по жд и пр., зато - пэрэмога.
Додано: Суб 10 лис, 2018 09:43
Сколько лет Беларусь поставляют России свои креветки , яблоки, лосося и другие подсанкционные продукты, не так сильна там воля Кремля как кажется, батька наварить на этом не сомневайтесь.
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:18
alex_dvornichenko А ведь Лукашенко действует в интересах именно своего народа. Не становиться в позу форпоста. Бензинчик в одну сторону креветки в другую. Зарплаты в паритете цен повыше российских. Собственно примерно так действовала Украина в период Кучмы и др. "зрадофилов".
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:45
А от газа давно пора отказаться. Не серьёзно поступаем. Который год война, а мы на газе борщ варим.
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:48
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:40
давно пора. Пора уже определиться Украине и России: мы воюем или торгуем???
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