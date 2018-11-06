RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Бензинова війна": у РФ
погрожують заблокувати поставки...

"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:34

Вот литовцы с беларусами обрадуются. )
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 98
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:57

  alex_dvornichenko написав:Ось литовці з білорусами зрадіють. )

Не знаю, як Литовці, а білоруси не зрадіють. Московія там контролює реекспорт своєї нафти та нафтопродуктів, тож ці обмеження, якщо вони будуть, стосуватимуться і Білорусі.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:10

Re: "Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки.

Да уж, рашня продолжает деградировать и скатываться к дну. Санкции вводят за конкретные враждебные действия. Что наблюдается только в одну сторону- от России к Украине. Но отупелая руссофашня не слыхала о причинно-следственных связях и решила выстрелить себе в ногу. Очень хочется посмотреть как они откажутся от 40милионного рынка из-за кучки дегенератов в шоу) Хотя им удивляться уже не приходится.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3833
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:13

В мире топлива производится столько, сколько и потребляется. Остальное логистика и потоки денег. В течении Советского периода эти процессы оптимизировались. Что значит оптимизировались? Это значит снизились издержки-расходы со стороны потребителей и доходы операторов. Как увеличить доходы операторов (сейчас власть имущих)? Нарушить оптимизацию с помощью политики. Вот и поехал уголь и ТВЭЛ из Америки, газ из Европы, бензин через Беларусь. А народу втюхивают: капиталы накапливаются как-бы нечаянно в результате не дружественных действий. Самый циничный пример это многомиллионные премии руководства Нафтогаза - ГОСКОМПАНИИ. Ну как же, люди мужественно организовали сражение в суде. Вопрос в том, что результат всех єтих зрад-пєрємог - повышение цен энергоносителей, снижение конкурентоспособности экономики и уровня жизни. Где хим пром, где одесский припортовый, что будет с ГТС? Ну нечего, поедут газовозы по жд и пр., зато - пэрэмога.
nik1
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:43

  0mage0 написав:
  alex_dvornichenko написав:Ось литовці з білорусами зрадіють. )

Не знаю, як Литовці, а білоруси не зрадіють. Московія там контролює реекспорт своєї нафти та нафтопродуктів, тож ці обмеження, якщо вони будуть, стосуватимуться і Білорусі.

Сколько лет Беларусь поставляют России свои креветки , яблоки, лосося и другие подсанкционные продукты, не так сильна там воля Кремля как кажется, батька наварить на этом не сомневайтесь.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 98
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:18

alex_dvornichenko А ведь Лукашенко действует в интересах именно своего народа. Не становиться в позу форпоста. Бензинчик в одну сторону креветки в другую. Зарплаты в паритете цен повыше российских. Собственно примерно так действовала Украина в период Кучмы и др. "зрадофилов".
nik1
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:45

  0mage0 написав:Не забувайте ще про ядерне паливо. Будь-який імпорт з московії це зло не тільки в контексті того, що це співпраця з ворогом, а й в контексті національної безпеки. Принаймні критичний імпорт не має залежати від ворога.


А от газа давно пора отказаться. Не серьёзно поступаем. Который год война, а мы на газе борщ варим.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:48

  alex_dvornichenko написав:Вот литовцы с беларусами обрадуются. )


Дак и Румыны смогут профит получить.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6309
З нами з: 30.11.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:40

давно пора. Пора уже определиться Украине и России: мы воюем или торгуем???
green123
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Fitch сумнівається в шансах "Нафтогазу" стягнути понад... 1, 2
R2 » Вів 06 лис, 2018 20:18
17 772
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 09:28
Davidoff
4 тонни венесуельського золота можуть заблокувати в Британії 1, 2
R2 » Вів 06 лис, 2018 17:32
13 468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 17:38
Sommer
Україна наростила поставки солі в Європу
R2 » П'ят 09 лис, 2018 09:54
2 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 17:37
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron