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"Бензинова війна": у РФ погрожують заблокувати поставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:46
safonovstanislav написав: green123 написав:
давно пора. Пора уже определиться Украине и России: мы воюем или торгуем???
Если цена на бензин вырастет в 2-3 раза, то цена на хлеб в 10-15 раз, т. к. бензин входит в стоимость хлеба несколько раз. Посеять и убрать поля, привезти зерно на склад, потом в пекарню, потом в магазин, да и рабочим нужно как-то до работы добираться и в пекарню и в магазин.
Оказывается, не так уж плохо и живём, как могли бы
Скоро комбайны тесла в полях будут тарахтеть.
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