У III кварталі ситуація на банківському ринку була стабільною та спрацювала у прибуток.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:07
Визнаний найбільш стійкий державний банк України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Визнаний найбільш стійкий державний банк України.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:03
У цього банка протягом 9 місяців через (нібито) технічну помилку платили удвоє більшу ставку по одному з валютних депозитних продуктів (видно, якийсь депутат кинув десяток мільйонів на нього). Дуже стійкий банк. А ще - якщо спробуєте з цим банком гратися у форекс, то в певний момент він стане брати не свопові пункти при перенесенні позиції, а свопові пункти плюс спред. Шахраї й ідіоти, два в одному - власне, як і все державне
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