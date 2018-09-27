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Набуття чинності закону про
посилення контролю за...

Набуття чинності закону про посилення контролю за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:31

Набуття чинності закону про посилення контролю за...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Верховної Ради зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 8 листопада №8488.

Дивися повний текст Набуття чинності закону про посилення контролю за \"єврономерами\" відкладається.
R2
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