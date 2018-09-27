На сайті Верховної Ради зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 8 листопада №8488.
Дивися повний текст Набуття чинності закону про посилення контролю за \"єврономерами\" відкладається.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:31
Набуття чинності закону про посилення контролю за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набуття чинності закону про посилення контролю за \"єврономерами\" відкладається.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:05
Журналюги хреновы. И где написано, что введение закона в силу откладывается?
Додано: Суб 10 лис, 2018 10:42
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