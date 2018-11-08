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Нові штрафи за порушення
строків розмитнення авто на...

Нові штрафи за порушення строків розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:42

Нові штрафи за порушення строків розмитнення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо власники авто порушили термін перебування в режимі транзиту, то за законом їм загрожує штраф.

Дивися повний текст Нові штрафи за порушення строків розмитнення авто на \"єврономерах\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:43

А когда уже начнут бюджет пополнять? Или всё будет как с парковками.
Ratatui
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