Якщо власники авто порушили термін перебування в режимі транзиту, то за законом їм загрожує штраф.
Дивися повний текст Нові штрафи за порушення строків розмитнення авто на \"єврономерах\".
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:42
Нові штрафи за порушення строків розмитнення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові штрафи за порушення строків розмитнення авто на \"єврономерах\".
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:43
А когда уже начнут бюджет пополнять? Или всё будет как с парковками.
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