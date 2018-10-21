Російські нафтовики намагаються відмовитися від долара – ЗМІ
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На фоне падения российской валюты во втором и третьем квартале крупнейшая добывающая компания РФ избавилась от трети вложений в рубли и увеличила долю долларов на балансе практически втрое, следует из отчета "Роснефти" МСФО, опубликованного во вторник. Если на 30 марта "Роснефть" держала в рублях 199 млрд рублей, или две трети от "денежных средств и их эквивалентов", то к 30 сентября эта сумма сократилась до 129 млрд рублей, а доля составила лишь 29,7%. Доля валюты в денежных резервах компании выросла с 99 млрд рублей (32,5%) до 293 млрд рублей, или 70%. "Денежные средства на счетах в иностранной валюте представляют собой в основном средства в долларах США", - уточняет "Роснефть" в отчете.