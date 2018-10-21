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Російські нафтовики намагаються
відмовитися від долара – ЗМІ

Російські нафтовики намагаються відмовитися від долара – ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30

Російські нафтовики намагаються відмовитися від долара – ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на сім джерел в галузі.

Дивися повний текст Російські нафтовики намагаються відмовитися від долара – ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:30

Однозначно.
Так хорошо пытаются отказаться от доллара, что:
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/rosneft-perevela-pochti-vse-dengi-v-valyutu-1027696024
На фоне падения российской валюты во втором и третьем квартале крупнейшая добывающая компания РФ избавилась от трети вложений в рубли и увеличила долю долларов на балансе практически втрое, следует из отчета "Роснефти" МСФО, опубликованного во вторник.
Если на 30 марта "Роснефть" держала в рублях 199 млрд рублей, или две трети от "денежных средств и их эквивалентов", то к 30 сентября эта сумма сократилась до 129 млрд рублей, а доля составила лишь 29,7%.
Доля валюты в денежных резервах компании выросла с 99 млрд рублей (32,5%) до 293 млрд рублей, или 70%.
"Денежные средства на счетах в иностранной валюте представляют собой в основном средства в долларах США", - уточняет "Роснефть" в отчете.
Sommer
 
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